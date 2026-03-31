tuki. (16)「活動を終了させていただく」X投稿で大荒れ　オチまで語るも...「いい加減にしろ」の声

大ヒット曲「晩餐歌」で知られる、高校2年生でシンガーソングライターのtuki.さんが2026年3月31日に「大切なお知らせ」をXに投稿し、波紋を広げている。

「tuki. (16)」→「tuki. (17)」に変わると報告

tuki.さんは「大切なお知らせ」としてメッセージ画像を投稿し、

「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki. (16)は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」

と伝えた。1年間の活動を振り返って、「人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました。また、楽曲の総再生数が10億回を突破するなど、多くの方々に支えていただいた」と感謝を伝え、「私の人生において代替不可能な、極めて意義深い一年間でございました」などという。一方で、

「なお、令和八年四月一日より、tuki. (17) へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます。つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます」

とも報告。つまりは、ただ年齢を重ねたことを伝えるオチだった。

投稿は5万3000件超の「いいね」を集め、「メッチャビビった」「1番面白くないタイプの嘘」「ちゃんと応援してくれる人に対して少しでも不安にさせるのガチで失礼」「絶対やめた方がいい tuki.(83)とかまでやってたらさすがにおもろいけど」「いい加減にしろ」などと厳しい声も少なくない。

ただ、なかには「待ってました！！」「前回もやってたよねwww」「高校生らしくて好き」「なんでこれ叩かれるのかわからない」「来年もお知らせ楽しみにしてるから頼むぜ！」などと肯定的な反応も。tuki.さんは25年にも同様の投稿で騒がれていた。