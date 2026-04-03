元テレ東アナ・秋元玲奈、イングランドに歴史的勝利のサッカー日本代表戦を生観戦　「可愛い」美貌にドキっ

元テレビ東京でフリーアナウンサーの秋元玲奈（40）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の国際親善試合を、現地で観戦したと報告した。

「勝利を見届けられて嬉しい」

秋元アナは、「England vs Japan」「So happy to see the win live!」といい、サッカースタジアムで、マフラータオルを手にしたショットを含む4枚の写真を投稿した。

また、「サッカー、イングランドvs日本の親善試合を ウェンブリースタジアムで観てきました！！」とつづり、「勝利を見届けられて嬉しい」と語った。この試合、日本代表が1-0で歴史的勝利をおさめた。

さらに、「子供達はほぼ初観戦」と明かし、「私は仕事でよくサッカースタジアムを訪れたことを思い出し、あの独特の熱気を懐かしく感じました」としめくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ハーフジップアップの白いスウェットに、デニムのボトムを着用。黒のベルトをしめて、ENGLANDとJAPANの文字がプリントされたタオルを手にしている。観戦に合うスポーティな着こなしを披露した。

この投稿には、「最高でしたね」「現地観戦羨ましいです」「スタジアムで1番美人」「ぶち 可愛い」「スポーツキャスターの血が騒ぐのかなぁ」といったコメントが寄せられていた。