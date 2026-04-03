「完全に甘えからの発言でした」　人気声優、ペットボトル40本宅配に「持ち運べるわけない」...投稿に反省の弁

声優の白石涼子さんが2026年4月3日にXで、「ペットボトル40本入りの箱」の宅配をめぐる投稿について、「完全に甘えからの発言でした」と反省の弁を投稿した。元の投稿は削除したと報告した。

「無事に自分の部屋まで運んでくることができました」

白石さんは2日にXで、「ペットボトル500ml40本入りの箱」が宅配ボックスに入っていたと報告。普段は、不在の場合には不在票がポストに届き、配達員が玄関まで再配達してくれていたとした。

「だって配達してくれる人だって代車に乗せて持ってくるんだよ そんなの私が簡単に持ち運べるわけないじゃんか？？」とこぼした。なお、事前の配達時間の連絡はないとした。

これに、同情や共感の声が集まった一方、「自分は簡単に持ち運べないものを何度も持ち帰らせておいてのこの言い草」「少しずつ運べばいいだけでは」といった指摘や批判的な意見も寄せられていた。

白石さんは翌3日、「仕事から一旦帰宅し、皆さんからいただいたさまざまなアドバイスを参考に、先ほど無事に自分の部屋まで運んでくることができました」と報告。

前日の投稿について、「完全に甘えからの発言でした」と反省を述べた。「お騒がせしてしまいすみませんでした」と謝罪し、該当ポストの削除を報告した。

最後に、「たくさんのご意見ありがとうございました」と感謝を述べた。

白石さんは、アニメ「ハヤテのごとく！」シリーズの主人公・綾崎ハヤテやアニメ「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-」の秋道チョウチョウなどの声を担当している。