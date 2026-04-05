嵐、名曲ジャケ写公開でファン感激...二宮和也主演のドラマ主題歌　「嵐が大好き」「みんなのビジュ良すぎる」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月23日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。

2014年リリース「GUTS !」のジャケット写真

公開されたのは、14年4月30日にリリースされた「GUTS !」のジャケット写真。メンバーの二宮和也さんが出演したドラマ「弱くても勝てます～青志先生とへっぽこ高校球児の野望～｣（日本テレビ系）の主題歌だ。

センターには、ネクタイを締めてブルーのニットにネイビーのジャケットを羽織り、前髪を分けたヘアスタイルの二宮さんがカメラ目線で写っていた。

二宮さんの両サイドには、ネクタイを締めてグレーのパーカーを着用した櫻井翔さんと、前髪を分けたヘアスタイルでネクタイを締めてネイビーのジャケットを羽織った大野智さんが写っていた。

下の列には、ネクタイを締めてイエローのニットにネイビーのジャケットを羽織ってブラウンヘアで前髪を上げた松本潤さんと、ネクタイを締めてパープルのニットとネイビーのジャケットを着用した相葉雅紀さんが凛々しい表情をみせている。

2枚目では、二宮さんをセンターにして、制服姿で腕を組んで5人が並んでいた。

この投稿には、「みんなのビジュ良すぎる」「かっこよすぎ」「ビジュやばー」「え？もう12年も前？」「これ嵐じゃないとできない」「マジ学生証なジャケ写」「イケメンでかっこいい～」「若～い」「ブレザー制服姿にキュンキュン」「全員かっこよすぎやろ」といったコメントが寄せられていた。