人気カップルYouTuber、結婚を報告　「ほんわかあったかい夫婦になりたい」「しっかり支える」

チャンネル登録者数18万人超のカップルYouTuber「キムイオハウス」が、2026年3月29日にYouTubeを更新。結婚を報告した。

「一家の大黒柱として...」改めて妻に宣言

「キムイオハウス」は、年上彼氏のキムさんと、年下花嫁のイオさんによるカップルYouTuberだ。SNSで出会い、遠距離恋愛を経て同棲するまでの過程を公開。4年半の交際を経て、25年9月のイオさんの誕生日にプロポーズ。そして、10月7日に婚姻届を提出したという。

イオさんは「正直、入籍する前とした後でなにか変わったかと言われると、別に変わったことはない」としつつ、婚姻届を提出してから忙しく、2人の時間はあまりとれていないそうだ。その中でも、幸せを感じる瞬間をイオさんが語った。

「でも宮古島とか行ったり、旅行とか行ったりすると、2人だけの時間だし、時間が遅く感じるのね。その瞬間とか『あ、なんか生きてて幸せ』っていうか楽しいって思える、一緒にいて」

さらに、結婚を決めた理由もお互いに発表。イオさんは、「（キムさんは）家庭的だから、ちゃんと将来像が見える」。一方のキムさんは「尻に敷かれたいなって思うような人だったから」。キムさんは、イオさんの言ったことを「やってあげよう、頑張ろう」と思えるような関係が居心地がいいのだという。

ちなみに、今後の二人は活動はやめないものの、「俺らって東京あまり向いてないと思う」と、刺激の多い東京ではなく、田舎暮らしをするかもしれないのだと話した。

最後に、キムさんはイオさんに向けて、「ほんわかあったかい夫婦になりたい」「身を捧げる覚悟はできてるよ」「俺は一家の大黒柱として、イーちゃんをしっかり支える」 と宣言した。

コメント欄では、「これからも素敵なキムイオ夫婦でいてくださいっ」「どちらも素敵な方でほんとーーうに大好きなご夫婦です」「10月7日ってイオナの日じゃん！すご！！！！」といった祝福のコメントが寄せられた。