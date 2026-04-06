クロちゃん、「アンチ増やしてる」指摘ポストで波紋　真意はどこに？企画疑うファンも

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが2026年4月6日にXを更新。クロちゃんらしからぬポストが波紋を広げている。
「クロちゃんってこんなこと言うキャラだっけ？」
クロちゃんは6日にXで「あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてアンチ増やしてる」と投稿。
何に関することかは説明しなかったが、「隠れアンチをつくりすぎると決定的なダメージを食らった時に、一気にアンチとして攻撃されるよー」とつづっていた。
クロちゃんといえば、普段のポストは語尾に「しん」などをつけるのが特徴だが、このポストにはなかった。
なお、クロちゃんは5日にも「承認欲求で浮かれてSNSにアップするの辞めた方がいいよね。今まで積み重ねてきたものが吹っ飛んじゃうし、一生残るデジタルタトゥー。エイプリルフールじゃないから誤魔化されないよー」と意味深につづっていた、
このポストには、「クロちゃんってこんなこと言うキャラだっけ？」「水ダウの企画？」「クイズ正解は一年後かな？」という企画を疑う声が集まっている。
あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてアンチ増やしてる。— 安田大サーカス クロちゃん (@kurochan96wawa) April 5, 2026
隠れアンチをつくりすぎると決定的なダメージを食らった時に、一気にアンチとして攻撃されるよー。