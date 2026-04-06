クロちゃん、「アンチ増やしてる」指摘ポストで波紋　真意はどこに？企画疑うファンも

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが2026年4月6日にXを更新。クロちゃんらしからぬポストが波紋を広げている。

「クロちゃんってこんなこと言うキャラだっけ？」

クロちゃんは6日にXで「あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてアンチ増やしてる」と投稿。

何に関することかは説明しなかったが、「隠れアンチをつくりすぎると決定的なダメージを食らった時に、一気にアンチとして攻撃されるよー」とつづっていた。

クロちゃんといえば、普段のポストは語尾に「しん」などをつけるのが特徴だが、このポストにはなかった。

なお、クロちゃんは5日にも「承認欲求で浮かれてSNSにアップするの辞めた方がいいよね。今まで積み重ねてきたものが吹っ飛んじゃうし、一生残るデジタルタトゥー。エイプリルフールじゃないから誤魔化されないよー」と意味深につづっていた、

このポストには、「クロちゃんってこんなこと言うキャラだっけ？」「水ダウの企画？」「クイズ正解は一年後かな？」という企画を疑う声が集まっている。