水谷隼、FX好調で利益2400万円　「成長できてる」「攻略法の糸口が見えてきたかも...」

東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼さんが2026年4月5日にXを更新し、FXの取引が好調で2400万円もの利益を出したことを報告した。

「攻略法の糸口が見えてきたかも...」

これまでたびたびFXでの取引の成果をSNSで明かしている水谷さん。25年4月には日経平均株価の暴落を受けて大きな損失を出したことを明かしていたが、26年1月24日には合計実益損益が約2100万円だったことを報告していた。

5日に水谷さんはXで、「FXも3月好調でした」と報告。「合計実現損益 +24,733,120」と表示されたスクリーンショットを公開し、利益が約2,473万円となったことを明かした。

公開したスクリーンショットによると、水谷さんは豪ドル円とポンド円を中心に500万通貨単位の大口取引を繰り返してこの利益を生み出した様子。「FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う」と明かした。

また、「何より攻略法の糸口が見えてきたかも...」とつづっていた。

このポストには、「波がある中でも成長できるとは、忍耐力が必要ですね」「弟子になります！」「荒波になると急に生き生きするのすごい」という声が集まっている。