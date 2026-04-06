「嫁に好きって言わせたくて仕方ない」...ひろゆき氏、妻との「恋リア」トークにほっこり「イチャイチャしてて最高」

「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんと、その妻・西村ゆかさんのX上でのやり取りに、「尊い」「何このイチャイチャ」といった反響が寄せられている。

「ちょっと待って？まずはウエストポーチ外して？」

ゆかさんは2026年4月3日にXで、ひろゆきさんがスタジオでの「見届け人」として出演する恋愛リアリティショー「恋愛病院」（ABEMA）について、「なんなのこれ、ボーイフレンドにハマってる私に見ろってこと？」と言及した。

「恋愛病院」は、元安芸高田市長で政治団体「再生の道」創設者の石丸伸二氏が出演していることで注目を集めている。

その後ゆかさんは、「え、ちょっと待って？まずはウエストポーチ外して？」と投稿。番組内でひろゆきさんが、ウエストポーチを身に着けていたことに言及したものとみられる。

ひろゆきさんは4日にゆかさんの投稿に返信。ウエストポーチは「モテアイテム」だと主張。

ゆかさんは、「恋愛は無駄を楽しむものでコスパタイパ便利お得とは逆のベクトル。なので恋リアにウェポは御法度なんだぜ」と反論した。

ひろゆきさんは、ゆかさんの投稿に矢印を向けて、「↑ウエストポーチ好き女性」と返信。これにゆかさんは、「嫁に好きって言わせたくて仕方ない恋リアコメンテーター」と返している。

このやり取りにXでは、「尊い」「何このイチャイチャ」「イチャイチャしてて最高」「会話が可愛過ぎる」といった反響が寄せられている。