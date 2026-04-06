国民民主、地方議員「倍増」が「必達目標」　党大会で活動方針...党勢は停滞、皮算用の現実味は

国民民主党は2026年4月5日に都内で開いた定期党大会で、27年春の統一地方選で地方議員を倍増させることを「必達目標」とする26年度の活動方針を決定した。地方議員の数を増やすことで、28年夏の参院選の勝利にもつなげたい考えだ。

ただ、2月の衆院選では、51議席獲得を目標に104人を擁立したが、自民党の圧勝を背景に、実際に当選したのは公示前から1増の28人。党勢拡大は足踏み状態が続く。玉木雄一郎代表は、あいさつの中で「年内をめどに、党の綱領と政策を総点検してアップデートする」と説明。「地力」をつけることの必要性を強調した。

結党から5年「どこか守りに入っていたのではないか」

玉木氏はあいさつの中で、衆院選の「私自身の一番の反省」として、

「結党当時のがむしゃらなさをいつしか失い、どこか守りに入っていたのではないか」

「結党から5年、私たち国民民主党も、知らず知らずのうちに新鮮さを失い、既存政党のひとつとみなされるようになっていたのではないか」

と言及。党大会を、党をアップデートするための第1歩にしたいとして、

「自らをアップデートできない政党に、日本のアップデートを任せること」

と話した。

これまで掲げてきた「手取りを増やす」政策は間違っていなかったとして、政策実現のための「地力」をつけることが必要だと説明。具体的な目標として、現在約340人の地方議員を、27年の統一地方選終了までに700人に倍増させることを「必達」とした。

700という数字の根拠としては、参院選の全国比例の自治体ごとの得票や、当選に必要な最低得票数を比較して「ひとつひとつ見ながら、現実的な目標として積み上げていっている」（玉木氏）とした。