「誠に申し訳ありません」人気芸人がX投稿削除＆謝罪　「清掃中のロマンスカーにズカズカ」相方さらして波紋

人気お笑いコンビ「ぺこぱ」のシュウペイさんが2026年4月4日19時過ぎにXを更新し、同日に「配慮を欠く内容の投稿」を行ったとして謝罪し、削除すると報告した。

「怒られてる人いた 恥ずっ」

シュウペイさんは「本日12時に配慮を欠く内容の投稿を行い誠に申し訳ありませんでした。当該する投稿は削除いたします」とし、「ご不快な思いをされた皆さまには心よりお詫び申し上げます。今後皆様に不快な思いをさせることなく安心してお楽しみいただける内容を投稿するように心がけます。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪している。

「配慮を欠く内容の投稿」が具体的にどれを指すのか明らかではないものの、同日正午過ぎにシュウペイさんは、相方・松陰寺太勇さんが列車から出てくる様子を捉えた3枚の写真とともに、

「まだ清掃中のロマンスカーにズカズカ入って行って怒られてる人いた 恥ずっ 悪びれもない笑顔が本当に怖い、、、」

と投稿していた（既に削除）。松陰寺さんは、連れ合いとみられる男性らに笑われる中でホームに降り、笑顔を見せている。

ロマンスカーの投稿はXで、「これ本当に清掃中なら乗った人も周りでヘラヘラしてる人もわけわからん」「それを悪びれず投稿してるのも恥ずかしいかと。。」などと批判を集めていた。一方、今回の謝罪には「うっかりミスくらいあるよね」「相方がマナーないだけ」などと同情的な声も寄せられている。