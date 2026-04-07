「YouTuber夢あるな」東海オンエア、総額7219万3000円の腕時計を爆買い　1000万円の束で支払うメンバーも

人気YouTuberグループ・東海オンエアが2026年4月3日に公式YouTubeチャンネルを更新し、リーダーのてつやさん、メンバーのとしみつさん、しばゆーさん、ゆめまるさんで合計7219万3000円の腕時計を購入したと報告した。







各人約1800万円の腕時計を購入

「【総額????万円】世界で◯本限定の超高級時計をメンバーお揃いで買った！！！！【ROGER DUBUIS】」と題した動画で4人は、スイスの高級時計ブランド「ROGER DUBUIS」のショップに訪れた。

当初は、としみつさんの案内によって同ブランドの存在を知ったてつやさんのみがそのデザイン性に惚れ込んで、購入を検討していたという。しかし、後に調べたところ、オレンジ、緑、青、ピンクといったメンバーカラーとお揃いのバリエーションがあると発覚。そこでとしみつさんがしばゆーさん、ゆめまるさんにもお勧めし、てつやさん同様に気に入ったことから、今回、お揃いの腕時計を購入する運びとなったという。

4人が購入したのは「ROGER DUBUIS EXCALIBUR MONOBALANCIER BLACKLIGHT」の色違いのモデル。価格は、しばゆーさんのみ1744万6000円で、てつやさん、としみつさん、ゆめまるさんは1824万9000円。4人の合計金額は7219万3000円となった。てつやさん、としみつさん、ゆめまるさんは小型のハードケースから1000万円の束を2つ取り出して会計を済ませ、一方のしばゆーさんは1744万6000円の支払いをクレジットカードで済ませていた。そして、てつやさんは買ったばかりの腕時計を右腕に巻き「ROGER DUBUISのオーナーになりました！」といい、他のメンバーも次々と腕に巻いて喜びを分かち合っていた。

コメント欄には「YouTuber夢あるな」「こういう金持ちの遊び大好き」「1800万円をクレジットカードで買うって凄すぎる...！」などの声が寄せられている。