「今日好き」でカップル成立の河村叶翔さん、デート現場の「盗撮」に注意喚起　今後も続けば「然るべき対応」

恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）で、Popteenモデルの相塲星音さんとのカップルが成立したインフルエンサーの河村叶翔さんが2026年4月6日、Xで盗撮をめぐる注意喚起を行った。

「盗撮はお控えいただけますと幸いです」

河村さんと相塲さんは、25年放送の「現役高校生たちの"運命の恋と青春の修学旅行"」を追う同シリーズ「マクタン編」でカップルが成立。

「かなりのカップル」としてSNSで発信を行っているほか、5日には京セラドーム大阪で開かれたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER（関西コレクション）」にそろって出演し、仲むつまじい様子を見せていた。

河村さんは6日午前、Xで「現在、りのんと一緒におりますが、盗撮はお控えいただけますと幸いです」と投稿。盗撮されていることに気付いたとして、「こちらからも把握できてしまう状況のため、ご配慮いただけますと助かります」と注意喚起した。

「万が一、今後も同様の行為が見受けられる場合には、然るべき対応を取らせていただく可能性がございますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」としている。