アサヒ飲料X謝罪、「エイプリルフールにあえて本当のこと」投稿は誤り　「四ツ矢」商標「持ってます」→現在は保有せず

アサヒ飲料の公式Xが2026年4月7日に、1日に投稿した「『四ツ矢』の商標権を持っている」との情報は誤りだったとして謝罪した。

「誤った情報をお伝えしてしまい、誠に申し訳ありませんでした」

アサヒ飲料公式Xは1日、4つの矢が交差するマークの画像を投稿。「#エイプリルフールにあえて本当のことを言ってみる」とハッシュタグを付けたうえで、「実は『四ツ矢』の商標持ってます」と投稿していた。同社が販売する三ツ矢サイダーに絡めた豆知識を投稿したものとみられる。

しかし7日、アサヒ飲料公式Xは、

「4月1日の投稿にて『四ツ矢』の商標権を持っている旨の発言をしましたが、 現在は当社が保有していないことが判明いたしました」

と説明。「誤った情報をお伝えしてしまい、誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

続けて、「該当投稿は削除し、再発防止に努めます」とした。

なお、特許情報プラットフォームを見ると、現在、三ツ矢サイダーに関してはアサヒ飲料が商標権を持っているが、「四ツ矢」は商標登録されていない。