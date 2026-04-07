てんちむ電撃婚の三崎優太、プロポーズの地では「シャーマンの儀式を...」　本人回想にテスタさん「ちょっと心配」

人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表した、夫で元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんが2026年4月3日にYouTube動画を公開し、プロポーズをした旅先での思い出を明かした。

三崎さんは3月28日、てんちむさんと1月30日に結婚したことをインスタで発表し、「1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告している。

「自分の人生を見つめなおすために」

三崎さんは「テスタさんに詰められたので、隠し事なしで全部話しました。」と題した動画を公開し、個人投資家でYouTuber・テスタさんをゲストに招き、結婚に言及した。

てんちむさんとは19年に出会い、婚約までは友人だったと振り返った。一方、自身がバイク事故で片手に後遺症を負った影響で25年9月ごろに「人生やめたいなぐらい悩んだ」とし、悩み相談をきっかけに、てんちむさんと頻繁に連絡を取るようになったと説明。転機については、

「事故で生きてたけどいつ死ぬか分かんないね、みたいな話をしてた時に『青汁は遺伝子がいいから子供を残した方がいいよ』って言ってくれたんですよ。その言葉がすごく嬉しくて。そこから、別に女性としてではないんですけど、仲間としてすごい意識するようになった」

と明かした。年末にはスペイン・イビサ島へ旅行したといい、「ヴィラで色々語ったりとか、シャーマンの儀式をやったりとか」と笑いをこぼした。テスタさんが「また？」とツッコむと、三崎さんは「自分の人生を見つめなおすために。前もやりました」と応じている。

プロポーズは、街でカウントダウンを迎えて数十分後の事だった。「お酒飲んで談笑してる時に、いきなり（運命の赤い稲妻が）バーンって落ちた。本当ですよ。そして落ちた瞬間にもう『結婚しよう』って言ってました」といい、テスタさんが困惑する中、「ついていけないかも知れないけど、これ本当なんですよ」「（当時は）お付き合いしてないし体の関係も一切ない」と説明を重ねた。