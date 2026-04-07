延長期限迫る、トランプ氏が脅す「地獄」とは「原発」なのか　「放射性物質が四散しペルシャ湾が汚染」専門家懸念

米トランプ大統領が「地獄の門」が開くと、イランを脅しているのは具体的に何のことなのか。2026年4月7日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、直近のトランプ大統領の会見を取り上げた。

「24時間で1000カ所同時攻撃をやるぐらい物理的にできる」

会見では、7日夜（日本時間8日午前9時）までにイランがホルムズ海峡を開放しなければすべての橋と発電所をただちに破壊する、と警告している。それは火力発電所だけなのか、ブシェール原発も標的になるのか、具体的な説明はない。

アジア太平洋の安全保障などが専門の慶応大学教授の神保謙さんは「トランプ大統領が定義する形でのホルムズ海峡の開放にイランが応える可能性はかなり少ない。何度も延長した期限がいよいよ迫るという時に軍事行動が行われる可能性はかなり高くなっている。能力からすればアメリカはイランの攻撃が始まった24時間で1000カ所同時攻撃をやっているぐらい精密誘導兵器、空爆、艦艇からのミサイル攻撃、様々なプラットホームを使った攻撃が物理的にできる。今回はそれが発電所を含む橋を含むということになると、この脅しをイラン国民にかけて、最終的に交渉がまとまらないのはあなた方のリーダーのせいだと最後の脅しをかけている状況だ」と話した。