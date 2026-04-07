京都・南丹市の小6不明に新情報か...どうなる？自宅周辺で大掛かりな捜索の行方

京都府南丹市で行方不明になっている小学6年生・安達結希さんの新しい情報があったのか、京都府警は2026年4月7日朝から、60人体制で安達さんの自宅近くの捜索を始めた。これまで結希さんの通っている学校や通学リュックが見つかった山中の捜索は行われてきたが、自宅周辺でこれほど大掛かりに行うのは初めてだ。

「あす重要な局面を迎えるかもしれないという情報が入っていた」

4月7日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）は現場中継を交えて速報で伝え、司会の石井亮次アナは元大阪府警刑事の中島正純氏に「どのようにお感じになっていますか」と聞いた

中島氏は「きのう（6日）の午前の時点で、あす重要な局面を迎えるかもしれないという情報が入っていたんです」と明かす。やはり警察の捜索に大きな進展があったのだ。中島氏は現場からの中継映像を見てこんな指摘もした。

「これまでの捜索は、機動隊員であるとか、若い警察官であるとか、消防団の方とか、そういう方が捜索しておられたと思うんですけど、きょう規制線の中に入っていく映像を見ていると、すべて刑事であるなというのがわかるんです。あとは鑑識の車両ですね。安達結希君の行方について、何らかの重大な証拠が見つかる可能性があるということで捜索していることが分かりますね」