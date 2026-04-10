れいわ・高井副幹事長、会見で党方針「誰ひとり取り残さない」は「表面上」　発言が波紋

れいわ新選組の高井崇志副幹事長が2026年4月9日に行わった定例会見で、「誰ひとり取り残さない」という同党の理念について、「表面上はみんな言う」「広い言葉」などと発言し、ネット上で波紋が広がっている。

「広い言葉ですからね。それだけでね......」

発端となったのは、れいわ新選組に所属する田村ひろし江戸川区議会議員が8日にXで翌日の臨時総会について「結党当初、格差是正や貧困解消を掲げていた党是が次第に過激なスローガンに変質、国会でも与党へのガサツな揚げ足取り、難癖もどきに矮小化されてきた問題を指摘しようと思います」とポストしたこと。

会見の質疑応答で記者からこの発言について質問された高井氏は「そういう意見の方もいる」「与党も野党も不甲斐ない中で、揚げ足取りをしているつもりはないですけど、やっぱり厳しい批判をすればね、過激に映る言葉も出るでしょう」と説明していた。

しかし、記者から「誰ひとり取り残さない」という結党の理念に比べると、現在のれいわ新選組には過激な印象があるという指摘を受けると、高井氏は「『誰ひとり取り残さない』という言葉はね、まあ、広い言葉ですからね。それだけでね......」と話した。