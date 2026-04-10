小林麻耶「格闘技のレッスンを妨害されました」　「もう通えません」...深夜の吐露に心配の声

フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年4月10日にXで、「格闘技のレッスンを妨害されました」と明かした。

「ただ私の投稿を見なければいいだけですよね」

小林さんは10日未明、「2026年4月9日（木）の格闘技のレッスンを妨害されました」と報告。「良好な関係も阻害されました。もう通えません」とも続けた。

これに、「麻耶ちゃんには味方も沢山いるぞ」「それはひどい」「負けないで、ぜひ打ち勝って下さい」などと心配や励ましの声が寄せられた。

同日正午頃、小林さんは「優しいコメント有難うございます」とファンに感謝を述べ、「妨害等がない平穏な暮らしがしたいです」とこぼした。

「妨害してくる人物」について小林さんは、「匿名アカウントを幾つも作り、私に『SNSを全て辞めろ』と言ってきます」と説明。「でも、SNSをやめないから妨害するのではなく、ただ私の投稿を見なければいいだけですよね」と意見した。

続けて、「好きなことは続けたいので、これからも頑張ります！」と前向きにつづった。