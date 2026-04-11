歌手・玉置成実、へそ出しハーフトップ姿でトレーニング中ショット　「めっちゃ素敵」「いつ見ても綺麗」

テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」のオープニング曲「Believe」などで知られる、歌手の玉置成実さん（37）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露した。

「すっぴん失礼します！」

玉置さんは、「この日は朝からトレーニングだったのですっぴん失礼します！」といい、ハーフトップにショートパンツをあわせたトレーニングウェア姿を投稿した。「行くまでは体がしんどかったのですが、トレーニング終わりはめっちゃ気分も晴れて元気になりました！！」とトレーニングの様子をつづり、「体も楽になったよ～」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのハーフトップとピンクのショートパンツのトレーニングウェアを着用。金髪のロングヘアで、両手を頭の後ろにあてアンニュイな表情をみせていた。

2枚目では、トレーニング器具に手を置いて微笑んでいた。3枚目では、頬に手を添えてポーズをとって笑顔をみせていた。

この投稿には、「綺麗すぎ」「美肌羨ましい」「すっぴんも可愛い」「可愛すぎ！」「いつ見ても綺麗です！」「めっちゃ素敵」といったコメントが寄せられていた。