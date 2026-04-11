大沢あかね、背中ざっくり黒ワンピで色気ダダ漏れバックショット　「美しさが増してますね」「めっちゃ綺麗」

タレントの大沢あかねさん（40）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。背中の見える後ろ姿を披露した。

「おやすみるく」

大沢さんは、「おやすみるく」とコメントし、鏡の前に立ったバックショットを含む2枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いフィット感のあるワンピースを着用。背中の部分が大きく開いたデザインになっている。2枚目では後ろ姿を写し、背中をのぞかせたショットを披露した。

この投稿には、「めっちゃ綺麗」「綺麗なお背中」「益々べっぴんさんになってる」「年々素敵になってる」「目のやり場に困っちゃう」「美しさが増してますね」といったコメントが寄せられていた。