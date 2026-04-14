カップルYouTuber「りゅうさき」結婚へ　「大好きです」と涙のハグ...ラブラブプロポーズ公開

チャンネル登録者数14万超のカップルYouTuber「りゅうさきチャンネル」が、2026年4月12日にインスタグラムを更新。婚約したことを発表した。

「さきちゃんも、りゅうきくんがいいよ」

「りゅうさきチャンネル」は、りゅうきさん（24）、さきさん（24）のカップルで、20年5月に交際をスタートした。

26年4月12日のインスタグラムでは、3月22日に婚約したことを発表。バラの花束を手にしたさきさんの頬に、りゅうきさんがキスしたり、さきさんがりゅうきさんの頬に顔を寄せたりと、ラブラブぶりを披露した。

りゅうさきチャンネルのYouTubeでは、4月12日、プロポーズの模様が公開された。

横浜でのデートを楽しみ、夜にホテルに帰ってきた二人。忘れ物をしたと言って部屋を出たりゅうきさんが、バラの花束を抱えて戻ってきた。

「えー！ なんで？」と驚き喜ぶさきさんに、りゅうきさんは手紙を読み始めた。

「ここまで正直楽しいことだけではなかったよね。いっぱい喧嘩して泣いて、でもその度に仲直りして、さらに好きになっていって、本当に色々なことが大切な思い出です」などと、これまでを振り返り、続けてこう読み上げた。

「これから先も、笑ってる時間も、ちょっとくだらない時間（変顔とか笑）も、全部一緒に過ごしていきたいです。さきちゃんのことをこれからもずっと大切にして幸せにします。大好きです」

りゅうきさんはひざまずき、「結婚してください」と指輪を差し出した。さきさんは涙を浮かべながら、「さきちゃんも、りゅうきくんがいいよ」と快諾。二人は抱き合い、「大好き」と言い合っていた。

コメント欄には「ずっと応援してましたおめでとう こんな可愛い奥さんかっこいい旦那さんうらやましい」「もー泣いちゃったよーほんとにおめでとう」「ずっと結婚して欲しいって思っててほんとにほんとに嬉しかったです 末永くお幸せに」「りゅうさき最高！！」などと書き込まれている。