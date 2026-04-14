ナフサ供給ひっ迫で...松山油脂、一部商品の販売休止へ　「先行きが不透明な状況が続いております」

せっけんやスキンケア製品などを展開するMマークシリーズで知られる、松山油脂（東京都墨田区）が2026年4月13日に公式サイトを更新し、中東情勢の影響により一部商品を販売休止すると発表した。

すでに販売休止＆販売休止見込みの製品は計12品

発表では「昨今の中東情勢の影響により、原料および資材の調達環境が不安定化しており、先行きが不透明な状況が続いております。特に直近では、ナフサの供給逼迫に伴い、原料・資材の安定確保が難しくなる旨、供給元より連絡を受けております」と説明し、

「限られた原料・資材のなかで、従来通り十分な製品の供給が難しくなることが見込まれるため、誠に恐縮ではございますが、以下の製品につきましては当面の間、販売を休止させていただきます。お客様にはご不便をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」

と報告した。すでに販売休止した製品・販売休止見込み製品は計12品。具体的にはMマークシリーズ「アミノ酸スキンケア トライアル」、肌をうるおす保湿スキンケアシリーズ「肌をうるおす保湿トライアル」、LEAF&BOTANICSシリーズ「スキンケアトライアル 純米酒」、「ハンドフォーム」（ラベンダー／グレープフルーツ／ユーカリの3種。いずれも360mL、詰替340mL、詰替1200mL）。トライアルとは、お試しサイズで複数アイテムが詰め合わせになっている商品だ。

販売休止期間は在庫がなくなり次第、当面の間としている。

松山油脂は「お客様への影響を最小限にとどめるべく、引き続き対応に努めてまいります」とも説明している。状況が変わり次第、公式サイトで随時案内するといい、「製品の安定供給の見通しが立つまでの間、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。