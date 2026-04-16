アキナ・山名、相方休養中は「最悪と最高が織り混ざった5か月」　復帰の秋山は「家庭菜園をしてたぐらいしか」

お笑いコンビ「アキナ」の秋山賢太さん（42）が、2026年4月13日公開のYouTubeチャンネル「アキナのアキナいチャンネル」で、約5か月の休養期間について「ゆっくりさせてもらってた」などと語った。一方、相方の山名文和さん（45）さんは、秋山さんの休養中を「最悪と最高が織り混ざった5か月でした」と振り返った。

「療養期間というか、ゆっくりさせてもらってた」

秋山さんは25年10月下旬以降、体調不良を理由に、メディアや舞台への出演を取りやめていた。詳細は公表されておらず、SNSでは「秋山さん、体調不良大丈夫なのかなぁ」「何があったのだろう？」など、心配の声が上がっていた。

26年4月4日、約5か月ぶりに、レギュラー出演する関西ローカルの情報番組「せやねん！」（MBS）に復帰した。

4月13日のYouTubeでは、相方の山名さんが、冒頭で「秋山さんが帰ってきました！」と拍手。秋山さんは「ただいまです」と、笑顔で頭を下げた。

休養中は「本当に体調崩してまして、療養期間というか、ゆっくりさせてもらってた」という。「大きな病気とか、手術をしたとかでもない」として、「話せるエピソードが、家庭菜園をしてたとかぐらいしかなくて」と笑った。

一方の山名さんは、「多分死ぬ前にこの5か月のことは思い出すと思う」「最悪と最高が織り混ざった5か月でした」と振り返った。

エッセイの執筆などコンビでの仕事がある時にはできないことをしたり、妻で吉本新喜劇の宇都宮まきさん（44）との仕事が入ったりと、「最高」と感じることもあったが、一人でのショッピングモールの営業は「地獄でした」などと語っていた。

コメント欄には、「秋山さんおかえりなさい！ 元気な姿見れてよかった」「せやねん見ながら大丈夫かなと心配していたので、またお2人揃った姿が見れてすごく嬉しいです」「大病とかでなく家庭菜園するくらいの元気はあったことにめっちゃ安心しました」「この日を待ってました！ 泣きましたよ」といった声が書き込まれている。