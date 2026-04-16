さや香・新山、5か月で82㎏→68.8㎏肉体改造の方法　プロテインは毎日「2L近く」、「一切有酸素運動してない」

お笑いコンビ「さや香」の新山さん（34）が、2026年4月13日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、肉体改造の方法を紹介した。

新山さんは、4月1日発売の雑誌「anan」裏表紙に登場。約5か月間のボディメイクで鍛え上げた上半身を見せていた。

「毎日1時間半ぐらいはジム行ってた」

新山さんはYouTubeで、最大で82キロあった体重を、68.8キロまで落としたことを明かした。体脂肪率は23％から10％に減ったという。

新山さんによると、ダイエットの方法は、「基本ずっとやってたのは、脂質カット」。揚げ物は、仕事で必要な時以外は「5か月一切食べてないです」と明かした。飲酒も減らし、「5か月で3杯ぐらいは飲んだかも」程度にとどめたという。

一方で、「筋肉って、カロリー取らないとつかない」といい、「米はけっこう食ってて」と明かした。さらに、食事だけでは不足するカロリーを補うため、分けながらではあるものの「プロテインも2リットル近く飲んでたから、毎日」と語った。

炭水化物を抜いた時期もあったというが、「（体重が）全く落ちんかってん」。炭水化物を抜いていた時期は「ほんまに頭ぼーっとした」といい、新山さんの体には合わなかったとした。

運動については、「毎日1時間半ぐらいはジム行ってた」と話した。筋トレはしていたが、「一切有酸素運動してない」という。新山さんは、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動について「多分ちょっと筋肉落ちてまうと思う。消費カロリーは上がるけど」と、私見を語っていた。