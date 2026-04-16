57歳・有働アナの入院姿にSNS衝撃「お写真見てびっくり！」　　それでも「何故かドヤ顔」...理由に安堵

フリーアナウンサー・有働由美子さん（57）の公式インスタグラムが2026年4月14日に更新され、「病院のベッド」に横たわるような写真が公開された。

マネジャーが管理するアカウントとなっており、「有働さんは元気ですよ」とも伝えられた。その真相に安堵が広がっている。

「何故かドヤ顔の有働さんのオフショット」

インスタでは、患者衣を着た有働さんが片足にギプスを付けた状態でベッドに横たわり、ピースサインを決めている写真が公開された。投稿文では、有働さんが出演するTBS系ドラマ「時すでにおスシ!?」が同日夜に第2話放送を迎えるとの宣伝とともに、

「骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット...」

と伝えられた。また、「コメントたくさんありがとうございます！こちらドラマの役です！！！有働さんは元気ですよ」とも説明された。ドラマ第1話では、有働さんが足を怪我して入院する場面がある。

投稿のコメント欄には、「お写真見てびっくり！」「マジで骨折して入院してるのかと思った～あードラマで良かった」「心配したんだぞー」「えっと思いましたが、たしかに病人らしくないから、ムフムフと読んでみました」「演技うますぎやで」といった声が寄せられている。