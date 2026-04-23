「うそだろ」...「自分史上最高のカラダ」にSNSで「ムチムチ」反応　登録者287万YouTuberが驚愕「感覚狂ってる」

チャンネル登録者数287万人のダイエットYouTuber・「かとひな」こと加藤ひなたさんが2026年4月22日にXで、20代最後の誕生日を迎え公開した近影に「ムチムチ」との反応が寄せられたとして、驚きとともに思いをつづった。

加藤さんは、20キロのダイエットに成功したことを公表している。

「現実離れした基準に慣れすぎ」

加藤さんは21日、Xで「お、、たんじょうび、、！！！！！！！！ なんと、20代最後になりました」と報告した。

そして「自分史上最高のカラダでプロフ写真を撮ってもらいました！」として、キャミソール姿の写真を公開。「絶対に、数字がすべてのダイエット時代を終わらせる！ 自分磨きやボディメイクはもっとワクワクしてするもの！！」などと思いを語った。

加藤さんは22日未明にもXを更新。先のポストを引用し、「おいうそだろ、これムチムチって叩かれるんか」と、自身の体型に否定的な反応が寄せられたことを明かした。

それに対し「Twitter（編注：X）の人たち、現実離れした基準に慣れすぎて感覚狂ってる」と、厳しく指摘した。

Xユーザーからは「ええあり得ない。普通に健康体で綺麗じゃないの！」「ひなちゃんはとても綺麗ですよ！ 憧れです！」「美しすぎるよ 努力で磨き上げられた身体かっけえええ！！」「健康的な体=美しい身体ってなったらいいのにな」といったコメントが寄せられている。