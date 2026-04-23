中日6連敗で借金「13」、勝率1割台に竜党も「お手上げ」...「記録的」スタートに失望「100敗超える勢い」

プロ野球中日が2026年4月22日、群馬県前橋市で巨人と対戦し、1－5で敗れた。

球団史上最速17敗目、開幕20試合以上で勝率1割台は球団史上初めて

試合は、中日先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手（22）が、2回に巨人打線につかまった。

先頭打者を四球で歩かせ、竹丸和幸投手（24）にヒットを許すなど、苦しい展開。守備の乱れなどもあり、一気に4点を失った。櫻井は、続く3回を無失点で切り抜けるも、この回で降板した。

チームは、5回に石伊雄太捕手（25）のタイムリーで1点を返したが、反撃はここまで。7安打を放ちながらも得点は、この1点のみで、1－5で敗れた。

これで15日の広島戦から6連敗となった。開幕から21試合を消化して4勝17敗。勝率（.190）は2割を切り、借金は「13」に膨れ上がった。

スポーツ紙の報道によると、球団史上最速の17敗目となり、20試合以上を経過して、勝率2割を割ったのは球団史上初めてだという。

記録的敗戦に竜党は意気消沈。インターネット上では、今季のスローガン「ドラあげ」に引っ掛け、「もう『どらあげ』ではなく『おてあげ』です」と、皮肉めいたコメントの他に次のような声が寄せられた。