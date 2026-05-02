そこまでして座りたい？... 1人分の席に「いけるいける」と迷惑女性2人組　「身勝手な理由」に周囲ドン引き

電車内では、座席の使い方や荷物の置き方をめぐるトラブルが後を絶たない。

2025年に日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、1位が「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」、2位が「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）（31.9％）」、3位が「騒々しい会話・はしゃぎまわり（30.2％）」となっている。

座席の使い方に対する不満は、依然として多くの利用者が感じている問題のひとつだ。

山田真奈さん（仮名・20代）は、学生時代、帰宅中の電車で座席をめぐる場面に直面した。

1人分しか空いていない座席に2人で着席...周囲がざわつく

野球観戦の帰りに乗っていた電車内は、座席がほぼ埋まるほどの混雑で、山田さんは横並びのシートに座っていた。

「隣にちょうど『1人分のスペース』が空いていました」

そこへ2人の女性がやってきたが、どちらかが座る様子はなく、そのまま並んで山田さんを押し込むように座ってきたという。

「いけるいける」

「詰めたら入るって」

そう言いながら両隣の乗客を押すような状況になり、肘や膝が当たっていた。足を閉じていても接触は避けられず、座っていること自体が負担に感じられたそうだ。

「座り続けるのは、ムリだと思いました」

山田さんは耐えきれず席を立った。すると2人は、「なんで？」「大げさじゃない？」といった声をあげたという。