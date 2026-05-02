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そこまでして座りたい？... 1人分の席に「いけるいける」と迷惑女性2人組　「身勝手な理由」に周囲ドン引き

2026.05.02 17:00
社会班

   電車内では、座席の使い方や荷物の置き方をめぐるトラブルが後を絶たない。

   2025年に日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、1位が「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」、2位が「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）（31.9％）」、3位が「騒々しい会話・はしゃぎまわり（30.2％）」となっている。

   座席の使い方に対する不満は、依然として多くの利用者が感じている問題のひとつだ。

   山田真奈さん（仮名・20代）は、学生時代、帰宅中の電車で座席をめぐる場面に直面した。

  • 混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）
    混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）
  • 混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）
    混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）
  • 混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）
  • 混雑した電車内、横並びのシートに座っていた時に（写真はイメージ）

1人分しか空いていない座席に2人で着席...周囲がざわつく

   野球観戦の帰りに乗っていた電車内は、座席がほぼ埋まるほどの混雑で、山田さんは横並びのシートに座っていた。

「隣にちょうど『1人分のスペース』が空いていました」

   そこへ2人の女性がやってきたが、どちらかが座る様子はなく、そのまま並んで山田さんを押し込むように座ってきたという。

「いけるいける」
「詰めたら入るって」

   そう言いながら両隣の乗客を押すような状況になり、肘や膝が当たっていた。足を閉じていても接触は避けられず、座っていること自体が負担に感じられたそうだ。

「座り続けるのは、ムリだと思いました」

   山田さんは耐えきれず席を立った。すると2人は、「なんで？」「大げさじゃない？」といった声をあげたという。

「どう考えても座れない」状況に戸惑い
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電車内トラブル
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