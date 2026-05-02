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小柳ルミ子、73歳とは思えない開脚ストレッチがスゴイ　43年続けるルーティンに...「とてつもないプロ意識」

2026.05.02 10:00
エンタメ班

   歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。「ステージ本番前のルーティーン」を公開し、開脚ポーズなどを披露した。

  • 小柳ルミ子さんのインスタグラム（＠rumiko_koyanagi）より
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    小柳ルミ子さんのインスタグラム（＠rumiko_koyanagi）より
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  • 小柳ルミ子さんのインスタグラム（＠rumiko_koyanagi）より
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「もうじき74才になりますが」

   小柳さんは、「4/18 デビュー55周年LIVE　感動の涙と共に　無事　終える事が出来ました」といい、ライトアップされた舞台の上で、ストレッチ風景など15枚の写真を投稿した。開脚ポーズなどを披露し、こうしたストレッチは「43年もの長きに渡って続けて来た　ステージ本番前の　ルーティーン」という。

   小柳さんは「面倒な時もあるけど　サボらず　この柔軟＆ストレッチをやらないと　私のパフォーマンスは　表現出来ない...」「そう思って頑張って続けて来ました」と語った。さらに、「もうじき74才になりますが　まだまだ　やるゾー」と意気込んでいた。

   インスタグラムに投稿された写真では、セットアップのスポーツウエアを着用。1枚目では開脚のストレッチをする姿を見せた。14枚目、15枚目ではステージに立つ姿を披露した。

   この投稿には、「とてつもないプロ意識」「尊敬しかありません」「お手本にして頑張ります」「継続の賜物」「血と汗の結晶」「さすがプロ！！」「カッコいい」といったコメントが寄せられていた。

小柳ルミ子
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