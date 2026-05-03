【ドジャース】「活躍中のキム・ヘソンがマイナー降格の見通しまで」　ベッツ復帰でピンチ...韓国メディア悲痛

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年5月3日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格の可能性を報じた。

「ベッツの故障からの復帰が近づくにつれドジャース内野陣に緊張感」

米国2年目のキムは今季、マイナーで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。

今季はここまで23試合に出場し、打率.293、7打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.761だ。

5月3日に敵地ブッシュ・スタジアムで行われたセントルイス・カージナルス戦では、「8番・ショート」でスタメン出場した。3点ビハインドの8回の攻撃で、代打を送られベンチに下がり、この日は2打数無安打だった。

複数の米メディアの報道によると、ベッツは5月下旬にも復帰する見通しだという。ベッツが復帰した際、マイナー降格の候補となるのが、キムとアレックス・フリーランド内野手（24）の2人だ。

数少ない韓国出身大リーガーのマイナー降格危機に、「OSEN」は「キム・ヘソンがマイナーに降格する可能性も 一体なぜ？衝撃的な見通し」などのタイトルで記事化した。

記事では「ムーキー・ベッツの故障からの復帰が近づくにつれ、ドジャースの内野陣に緊張感が漂っている。ベッツの負傷により昇格のチャンスを掴み、活躍中のキム・ヘソンが再びマイナーリーグに降格するという見通しまで出ている」とした。

記事の中で指摘した「見通し」とは、米メディア「カリフォルニア・ポスト」（ウェブ版）が報じたものだ。

同メディアは「キム、フリーランド両選手とも好調を維持しており、ドジャースの悩みは深まるばかりだ」とし、次のようにチームの現状を解説した。