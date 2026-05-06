今秋登場と噂のiPhone 18、「無印」は「e化」する？　低価格帯製品を充実させる可能性あるか

2026年9月の発売が噂されるiPhone18シリーズ。そのうちの一つ、いわゆる「無印」のiPhone 18が「e化」するという観測が出てきた。

どういう意味か？

iPhoneには16から廉価版のeシリーズが登場した。だが、iPhone 18では、eシリーズに対する「上位廉価版」になる可能性があるというのだ。

これは、18シリーズの登場に合わせて機種変更しようと考える人にとっては見逃せない情報かもしれない。

「基礎モデル」から「廉価版」へ？

中国のSNSウェイボーで活動するApple製品リーカーのFixed Focus Digital氏は、4月19日に「無印のiPhone 18はコストを抑えるため、製造プロセス、チップ仕様、メモリなどのダウングレードを実施し、eシリーズに近づける」という内容の投稿を行った。

これは言い換えると、無印から見て上位機種に当たるPro、Pro Maxと比較した場合、プロセッサーやメモリがやや低性能になるということだろう。こうなると、消費電力の点でProシリーズよりも優位に立てるかもしれないが、処理性能は若干劣る形になるだろうか。「無印がe化する」とは、そういった意味合いである。

iPhone 17まで、無印は「基礎モデル」だった。そこからサイズを大きくし、カメラレンズを追加したものが「Pro」、逆にサイズを小さくしてカメラレンズを減らしたものが「e」といったように、無印は派生シリーズの設計根拠と言うべき存在だった。

それが18からは大きく変わり、上から順に、Pro Max→Pro→無印→eという具合に序列的なグレードになっていく可能性があるのだ。