スキンケアブランド・ウテナがAIアニメ広告騒動で謝罪　リーガルチェック重ねるも...「配慮が不足していた」

スキンケアブランド「ウテナモイスチャー」を展開する株式会社ウテナが2026年5月6日にXを更新。全編AIを活用して制作したアニメーションCM「潤い戦士 モイスチャー」を巡る騒動について謝罪し、動画を削除することを報告した。

「様々な方にご不快な思いやご心配をおかけしました」

問題となっているのは、5月1日に公式YouTubeチャンネルで公開された「ウテナ モイスチャー」の新CM動画「潤い戦士 モイスチャー」。メガネを欠けたロングヘアの女の子が、「ウテナ モイスチャー」を手にして緑色の戦闘服に変身し、仲間とともに敵を倒すという内容になっていた。

しかし、この動画について3日頃からX上などで「見るからにセーラームーンのパクリ」「AIにセーラームーン食わせてるの丸出し」「どう見ても既視感あるけどセーフなんか」という指摘が集まっていた。

株式会社ウテナは6日に公式Xで「弊社スキンケアブランド「ウテナ モイスチャー」の交通広告およびPR動画『潤い戦士モイスチャー』について、お詫びとご報告を申し上げます」と報告文を公開。当該広告について、「様々な方にご不快な思いやご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

指摘については、「真摯に受け止める」とし、「今回の表現が、既存の創作物の独自性や文化的背景に対する敬意を欠き、また既存作品を愛するファンの皆様の心情への配慮が不足していたことを深く反省しております」とつづった。

なお、YouTubeの投稿やSNS投稿は削除し、掲出中の交通広告も順次撤去すると報告した。