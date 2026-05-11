【卓球】張本智和は「感情が表に出やすい」、中国メディア敗因分析...プレッシャーかかると「優勝宣言が重荷に」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2026年5月11日、卓球の世界選手権団体戦の特集記事を組み、日本代表・張本智和（22）の敗因について、「優勝宣言が重荷になってしまった」などと分析した。

「2ゲームを先取しながら3ゲーム連続で落とす逆転負け」

世界選手権団体戦決勝（３戦先勝方式）が10日に英・ロンドンで行われ、日本代表が中国代表に0－3で敗れ、準優勝に終わった。

日本のエースで世界ランク3位・張本は、第1試合に出場した。対戦相手は、世界ランク21位の梁靖崑（29）。

張本は第1ゲームを11－8で先取すると、第2ゲームを11－4で取り2－0とした。勝利への期待が高まる中、第3ゲームを9－11で落とすと、流れが梁に傾き始めた。

接戦となった第4ゲームを11－13で落とし、第5ゲームは8－11。2ゲームを先取しながら、3ゲーム連続で落とす逆転負けを喫した。

第2試合は、世界ランク8・松島輝空（19）が、同1位の中国エース王楚欽（25）に1－3で敗退。第3試合は、世界ランク18位・戸上隼輔（24）が、同6位・林詩棟（21）に1－3で敗れ、日本代表が0－3で敗退した。

卓球王国の中国では、今大会の注目度は高く、複数のメディアが自国の団体戦優勝を速報した。