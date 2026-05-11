森裕子氏、文春記事は「捏造ですか」→高市首相「秘書を信じます」　中傷動画報道めぐり応酬8分間

立憲民主党・森裕子参院議員が2026年5月11日の参院決算委員会で、自民党総裁選などで高市早苗首相の陣営が対立候補を中傷する動画を作成したとする「週刊文春」の報道を取り上げ、約8分にわたって高市氏にその事実関係を追及した。

森氏は文春記事について「すごいなぁと言わざるを得ない」とも。記事内容を否定するのであれば、「捏造」だと明言するように迫った。

高市首相は「週刊文春」の報道を否定

週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳正衆院議員を中傷する動画がSNS上に投稿され、こうした動画を高市陣営が作成していたと報じた。一方で、高市氏側は関与を否定しているとも記している。

森氏はこの報道を受け、高市氏に「報告を地元から受けたということですけれども、公設第一秘書の木下氏（編注：木下剛志氏）から直接聞き取られたのでしょうか」と質問。これに対し、高市氏は「直接聞き取りました」と答えた。

その上で、高市氏は「私自身が週刊誌の記事1つ1つを読むことはしていませんが、通告がございましたので、お尋ねの件については事務所の秘書に電話で確認をしました」と説明し、次のように回答した。

「高市事務所および高市陣営においては、昨年の自由民主党総裁選挙や本年の衆議院選挙において、高市事務所が運営するアカウントでのSNS発信は行いましたが、それ以外でのアカウントでの発信は行っておりません。また、他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは、一切行っておりませんと、このように報告を受けています」

週刊文春の取材に応じた人物についても、「私自身も、そして地元の秘書も面識ない方でございます」と説明した。