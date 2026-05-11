サバンナ・八木が相方・高橋の「いじめ疑惑」騒動を謝罪「100%茂雄に責任が」　対応に称賛「ナイスフォロー」

お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄さんが2026年5月10日にXで、相方・高橋茂雄さんをめぐる「いじめ疑惑」について、「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。この対応に、称賛の声が寄せられている。

なお、高橋さん本人も同日にXを通じて謝罪をしている。

八木さん「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があった」

発端となったのは、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）だ。お笑い芸人の中山功太さんが、「僕の体感でいったら10年くらい、ずっといじめられていた先輩がいる」と告白。生放送直前に「こいつがやってるあの仕事、100万貰ってもやらへんわ」と言われるなどしたと明かした。名前は伏せられていたが、中山さんは「むちゃくちゃ売れてます」「皆さん良いイメージ持ってると思う」などと話していた。

これがSNSで話題になり、この「先輩」が高橋さんではないかとする声が上がっていた。

八木さんは10日、「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。中山さんと話をしたとして、「功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」（原文ママ）と伝えた。

続けて、中山さんとサバンナは「20年前」に、かつて読売テレビで放送されていた番組「なるトモ！」で共演していたと説明。「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います」としたうえで、「それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています」とした。

「功太も、今回のことがこんな大ごとになると思ってなくて申し訳ないと、僕たちのことを心配してくれました。すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」と、中山さんについても伝えた。