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「地獄に堕ちるわよ」...細木数子の「厳しい言葉」の真意を娘が明かす　「母なりの本気の愛情だった」

2026.05.11 19:06
エンタメ班

   故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさんが2026年5月11日にXで、「地獄に堕ちるわよ」という母・数子さんの決め台詞の厳しい言い回しについて、その真意を明かした。

  • 細木かおりさんのX（＠6seiNet）より
    細木かおりさんのX（＠6seiNet）より
  • 細木数子さんとかおりさん。X（＠6seiNet）より
    細木数子さんとかおりさん。X（＠6seiNet）より
  • 細木かおりさんのX（＠6seiNet）より
  • 細木数子さんとかおりさん。X（＠6seiNet）より

「そこまで言わないと人は気付かないから」

   かおりさんは「細木数子といえば『地獄に堕ちるわよ』の厳しい言葉。正直、嫌いだった人もいると思います」と切り出した。

   かおりさん自身も疑問に思っていたとし、「母がテレビに出ていた頃 『なぜあんなキツイ言い方をするの？』と聞いたことがありました」と明かした。

   数子さんは、「そこまで言わないと人は気付かないから」と答えたという。

「優しく『気を付けて』と言うより、『地獄に堕ちるわよ』の方がハッとして立ち止まるでしょう？と」

   かおりさんは、「あの強い言葉は、相手の人生をどうにかしてあげたいという、母なりの本気の愛情だったんです」とつづった。

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