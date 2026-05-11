「地獄に堕ちるわよ」...細木数子の「厳しい言葉」の真意を娘が明かす　「母なりの本気の愛情だった」

故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさんが2026年5月11日にXで、「地獄に堕ちるわよ」という母・数子さんの決め台詞の厳しい言い回しについて、その真意を明かした。

「そこまで言わないと人は気付かないから」

かおりさんは「細木数子といえば『地獄に堕ちるわよ』の厳しい言葉。正直、嫌いだった人もいると思います」と切り出した。

かおりさん自身も疑問に思っていたとし、「母がテレビに出ていた頃 『なぜあんなキツイ言い方をするの？』と聞いたことがありました」と明かした。

数子さんは、「そこまで言わないと人は気付かないから」と答えたという。

「優しく『気を付けて』と言うより、『地獄に堕ちるわよ』の方がハッとして立ち止まるでしょう？と」

かおりさんは、「あの強い言葉は、相手の人生をどうにかしてあげたいという、母なりの本気の愛情だったんです」とつづった。