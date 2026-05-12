てんちむ、結婚で「幸せになってよかった」に不服　「シングルの時も幸せ」

インフルエンサーのてんちむさんが2026年5月11日にXを更新し、結婚後に「幸せになってよかった」とコメントされることに不快感を示した。

「結婚前は辛そうって思われるのはなんかモヤる」

てんちむさんは24年4月に第1子を出産したことを公表。一方、結婚せずにシングルマザーを選んだことを明かした。

その後、26年3月に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと結婚した。

てんちむさんは11日にXを更新し、自身のインスタグラムに送られてきた子育ての悩み相談のスクリーンショットを公開。「SNSの子育て論争見てて、マジで日本は母親の負担がデカすぎる上に母親に厳しい」と明かし、「当たり前に責任持って子育てしてるけど、そもそも他国の文化も見習って日本の行政や常識、環境をアップデートすべきだと思う」と持論をつづった。

次の投稿では、「あと結婚してから、『幸せになってよかった』みたいなコメントされるけど、マジで強がりじゃなくて本当にシングルの時も幸せ」と明かした。

そのため、てんちむさんは「だから結婚前は辛そうって思われるのはなんかモヤる」とのこと。

てんちむさんといえば、ナイトブラ騒動により巨額の損害賠償金を巡る裁判を行っているが、「恐らく裁判の密着の印象強すぎるせいだと思うけど、でかい金額の裁判中は誰でも不幸ｗ」とつづっていた。