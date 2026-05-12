中山功太「後悔の念で押し潰されています」　サバンナ高橋に「いじめられていた」発言は撤回「不適切でした」

お笑い芸人の中山功太さんが2026年5月12日にXで、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんをめぐる騒動について、「番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」と撤回した。「後悔の念で押し潰されています」とし、サバンナの2人や関係者への誹謗中傷はしないよう呼びかけた。

相方・八木さん「全てコンビであるサバンナの責任」

中山さんは5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、「10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」と告白。生放送直前に「こいつがやってるあの仕事、100万貰ってもやらへんわ」と言われるなどしたと明かした。名前は伏せられたが、中山さんは「皆さん良いイメージ持ってると思う」などと話していた。

これがSNSで話題になり、この「先輩」が高橋さんではないかとする声が上がっていた。サバンナの八木真澄さんは10日にXで、高橋さんと中山さんの双方と話をしたとして、「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。その後、高橋さん自身もXで、謝罪していた。

中山さんは12日、「この度、自分の意思で、サバンナ高橋さんに許可を得てこの文章を書かせていただいています」と切り出し、長文を投稿した。

中山さんはまず、「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」とし、「謝罪して撤回させて下さい」と発言を撤回。

「当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実ですが」としたうえで、「あの言葉は絶対に間違いでした」とした。

続けて、「自分で蒔いた種ですが、日々、その言葉を使ったネットニュース等を目にし、後悔の念で押し潰されています」と胸の内を明かした。

番組内での発言について、「バラエティ番組内の発言として『嫌いな芸人』正式には『昔嫌いだった芸人』と言うべきでした」と振り返った。