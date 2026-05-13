北川景子、ダークカラーのロングドレス姿で...国宝級の美貌にドキっ　「ショートが似合い過ぎる」「本当綺麗」

俳優の北川景子さん（39）が2026年5月9日、自身のXを更新。タイトなノースリーブのロングドレス姿を披露した。

出演映画を告知

北川さんは、「映画『未来』公開しました！」と自身が出演した作品について報告し、ノースリーブのロングドレスで微笑む姿と全身ショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#未来」「#映画未来_期待感想」「#Lanvin」「#MIKIMOTO」「#ChristianLouboutin」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、ダークカラーのノースリーブのロングドレスを着用。ショートへアで、両手を体の前で揃え、微笑んでいた。2枚目では、扉の横に立ち、腰に手をあててポーズをとり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「綺麗すぎる」「ショートが似合い過ぎる」「いつもステキすぎます」「本当綺麗」「可愛くて美しくてステキ」といったコメントが寄せられていた。