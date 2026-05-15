「離婚危機」明かした登録者220万YouTuber、妻との関係に進展　「今までは対抗意識がすごい強かった」涙で明かす

チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2026年5月13日にYouTubeを更新。「ヨメック」こと妻との関係に進展があったことを報告した。

「張り合ってた感がすげぇあって」

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子となる長女が生まれたことを公表している。

26年5月9日のYouTubeでは、「奥さんと娘が家出しました」と告白。育児や家事を妻に任せがちになっていたことを明かし、ヨメックさんも「育児の姿勢が極端に変わった」などと指摘していた。

ヨメックさんが5月9日に更新したインスタグラムのストーリーズでは、「実は一年前くらいから別れる選択肢が浮かんでいて」とも明かされていた。

5月13日の動画には、カノックスターさんと、顔を隠したヨメックさんがそろって登場。前回の動画に5000件ほどコメントが寄せられたとして、それを読んだカノックスターさんは「確かに俺ってすげぇ間違ったことしてんな」と感じたと語った。

カノックスターさんは、ヨメックさんに対し「お互い助け合ってやるべきなのに、対抗意識じゃないけど、張り合ってた感がすげぇあって」という。

「奥さんと出会った頃は、もう何も考えずに、この2人でこうしたいとか、家族でこうしたいからやるみたいな、純粋な気持ちでやってたことはあったと思ったんだけど」などと語る中、カノックスターさんが感極まって言葉に詰まる場面もあり、ヨメックさんに「大丈夫？」と頭を撫でられていた。