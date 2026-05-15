「モナキ」サカイJr．メガネ姿のイケメンすぎる自撮りショットの破壊力　「爽やかでかっこいい」「かわいすぎる」

歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分グループ、「モナキ」が2026年5月11日に公式Xを更新。メンバーのサカイJr.さん（37）の自撮りショットに注目が集まっている。

「今までとは違う華やかなステージとなりました」

23年10月に行われた「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」で約1000人の応募者の中から選ばれた4人組グループの「モナキ」。メンバーは、サカイJr.さん、じんさん（39）、おヨネさん（28）、ケンケンさん（29）で、26年4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした。デビュー前から、TikTokやSNSを中心に人気に火がついた。

26年5月11日の投稿では、サカイJr.さんが『EARLYSUMMERFESTA2026』でのパフォーマンスを報告。「みなさまのエネルギーのおかげで、ポカポカ陽気の中、モナカマのみなさまと貴重なお時間を過ごすことができました！日差しや風が強い中お越し頂いたみなさま、本当にありがとうございました！さて本日はモナキ史上初のバックダンサーの方々ともご一緒させて頂き、今までとは違う華やかなステージとなりました」と感謝の言葉を寄せた。

ほかにも、大手ディベロッパー会社に勤務経験があり、一級建築士の資格を持つサカイJr.さんらしく、イベントのあった「うみかぜ公園」についても言及。あわせて、メガネをかけて、黒いインナー、涼しげな白いシャツをあわせたコーデの自撮りショットも公開していた。

この投稿には、「ジュニさま、美白+私服めがねのお写真最高です」「心のこもったことばとかわいすぎる自撮りが嬉しい」「ジュニさん、セクシーすぎます！」「暑さもサカイさんのかっこよさで吹っ飛びました」「帰宅後のサカイさん、爽やかでかっこいいです」「最高です」「かわいすぎる自撮り」「今日も最高にかっこよかった！」といった声が寄せられていた。