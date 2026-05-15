元木大介、20キロダイエットきっかけの「糖尿病」予兆を明かす　「近い文字が見づらく」「疲れが抜けない」

教養バラエティー番組「林修の今知りたいでしょ！」（テレビ朝日系）の2026年5月14日放送回に、プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が出演。ダイエットのエピソードを語った。

「歳なのかなって、自分なりにごまかしていた」

元木さんはインスタグラムに公開した写真が「かなり痩せた」として、SNSでたびたび心配の声が上がっている。

25年12月に出演した「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）では、7年前に同番組で「糖尿病（2型）」と診断され、盲腸で受診した際に、医師から「足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もある」と言われ生活改善を決意したと告白。現役を引退した頃には体重が90キロあったが、約20キロのダイエットに成功したと明かしていた。

26年5月14日の「林修の今知りたいでしょ！」では、元木さんが激ヤセしたことから、大病疑惑が噂されたことが紹介された。

元木さんは「元気ですから」と笑顔を見せ、改めて「ほぼ糖尿病ですよと言われたので、（ダイエットを）ちょっとやってみますって」と説明した。

診断の前は「健康だったので、自分ではわからなかった」「歳なのかなって、自分なりにごまかしていた」という。

しかし48歳の頃、自宅でテレビを見ていると、目がかすんで見えづらさを感じた。「もともとすっごい目がよかったんで、遠くは見える方なんですけど、近い文字が見づらくなりましたね」と明かした。

さらに、しっかり寝ても疲れが抜けなくなったという。年齢のせいだと思っていたが、これが糖尿病のサインだったというわけだ。

元木さんは「盲腸になってなかったら多分行ってないと思うんですよ、病院に。サインが出てこない、わかりづらいので」として、視聴者に「定期的に血液検査で全部調べればわかるので。出てこなければそれでいいんですから、早めに行くのを皆さんにおすすめします」と呼びかけた。