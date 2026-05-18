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【サッカーW杯】三笘、南野選外で「日本には世界レベルの選手いない」、日本ファンは韓国代表「過小評価」...韓国メディア反論

2026.05.18 14:22
スポーツ班

    韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月17日、サッカー韓国代表に対する日本ファンの低評価に対して反論した。

  • 三笘薫選手（クラブインスタグラムより）
    三笘薫選手（クラブインスタグラムより）
  • 三笘薫選手（クラブインスタグラムより）

「日本のサッカーファンは韓国サッカーを非常に過小評価」

    サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が6月に開幕する。日本サッカー協会は15日に日本代表メンバー26人を発表。左ハムストリングスを負傷したMF三笘薫（28）と、25年末に左ひざ前の十字じん帯を断裂したMF南野拓実（31）が、代表から漏れた。

    一方、大韓サッカー協会は16日に代表メンバーを発表し、エースのFWソン・フンミン（33）、MFイ・ガンイン（25）、DFキム・ミンジェ（29）らが順当に選出された。

    今大会、優勝を目標にかかげる森保ジャパン。三笘、南野の選外は、インターネット上で大きな話題となったが、選出された代表メンバーは、欧州組を中心に構成され、実力者が顔を揃えた。

    日韓の代表メンバーが出揃ったところで、「スポーツ朝鮮」は、韓国代表に対する日本のサッカーファンの反応を報じた。

    「『韓国代表選手のうち、日本代表入りできるのは5人だけ 大したことない』―ソン・フンミン級の選手を擁さない日本、韓国サッカーを軽視」とのタイトルで記事化した。

    記事は「日本のサッカーファンは、韓国サッカーを非常に過小評価している」と書き出し、SNSでの日本ファンの反応に言及した。

「韓国のメンバーの中で日本代表に入れるのはせいぜい5人程度」
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