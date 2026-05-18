【WWE】イヨ・スカイ電撃発表、3年前に結婚してた　「美しいカップル」「とっても綺麗」ウェディング姿に絶賛

米プロレスWWEに所属する日本人の人気女子プロレスラー、イヨ・スカイ選手が2026年5月17日にインスタグラムを更新し、新日本プロレスからWWEに移籍したNARAKU選手と結婚していたことを発表した。

「これからは夫婦として日々の生活を支え合い」

インスタで夫婦連名のメッセージ画像を投稿し、「私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO SKY（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させていただきます」と発表した。下記のようにもつづっている。

「日本でプロレスの道を歩み始め、それぞれ異なる景色と『空』を見てきた私たちですが、この初夏からは、海の向こうWWEという同じ舞台に挑む同僚であり同志ともなれることに、深い縁と喜びを感じております。これからは夫婦として日々の生活を支え合い、そしてWWEの"スーパースターとしては、孤独な『闇』も栄光も共有しながら、お互いを高め合い、それぞれがより一層輝けるよう精進して参ります」

写真では、白いウェディングドレスを着たイヨ選手とスーツ姿のNARAKU選手が笑顔で並んでいる様子や、プロレス衣装での手つなぎツーショットが披露された。

投稿のコメント欄には、「えっ？！彼女はもう結婚してたの！」「最高に美しい花嫁だね！」「とっても綺麗です」「良い顔してるなぁ EVIL」「美しいカップルに祝福を！」といった声が寄せられている。

夫妻をめぐっては、イヨ選手に密着した17日放送のドキュメンタリー番組「情熱大陸」（TBS系）で、3年前に婚姻届けを出していたことが明かされた。ナレーションでは「交際10年。アメリカで自身のポジションを確立するまで結婚には踏み切らなかったそうだ」と説明されている。