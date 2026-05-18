あやなん、元夫・東海オンエアしばゆーから現恋人へ「給料」支払い明かす　「夫代行を雇ってる」...金額もぶっちゃけ

YouTuberのあやなんさんが、2026年5月15日に公開された筋肉系YouTuber・ぷろたんさんのYouTubeチャンネルの動画に出演し、元夫で愛知県岡崎市を拠点にする人気YouTuberグループ「東海オンエア」のしばゆーさんから、あやなんさんが一緒に暮らしているという恋人・あゆむさんに「給料」が支払われていると明かした。

「笑えて来るけど、ちゃんと合理的だね」

あやなんさんは16年にしばゆーさんと結婚し、2児をもうけた。23年10月に夫婦公認の「セカンドパートナー」（セカパ）だとしてあゆむさんの存在を公表した。しばゆーさんとは24年4月に離婚。あやなんさんは、離婚後もあゆむさんとの交際をSNSで発信した一方、しばゆーさんもたびたびあやなんさんのSNSに登場していた。

ぷろたんさんの動画では、ぷろたんさんがあやなんさんの家を訪問。ぷろたんさんが「これがセカパ（編注：あゆむさん）と住んでる家？」と尋ねると、あやなんさんは「セカパとっていうか、家族でね」と答えていた。

ぷろたんさんはあやなんさんの家族関係について質問。しばゆーさんについて、「父だよね」「大黒柱みたいな感じで、その環境とかを全部用意してくれる......」と確認すると、あやなんさんは「そう、王様王様」と肯定。

続けて、ぷろたんさんがあゆむさんについて、「セカパのあゆむさんって人が全部家事とかやってくれるってこと？」と尋ねると、あやなんさんはこれも肯定した。

あやなんさんは、「で、しばゆーからあゆむにに対して給料が振り込まれてるから。『夫代行』とか言って」と明かした。あやなんさんによると、しばゆーさんは「俺は夫代行を雇ってるからな」と話しているという。

ぷろたんさんが「家賃以外に、『夫代行』として給料払ってるの？」と質問すると、あやなんさんは「そう、あゆむに対して」と答えた。ぷろたんさんがさらに「それっていくらなの？」と尋ねると、あやなんさんは「35万（円）」とぶっちゃけた。

ぷろたんさんは笑いながら「いや、リアルだな」とツッコミを入れた。その後、「笑えて来るけど、ちゃんと合理的だね。ちゃんと適材適所で各々不満がない、少数精鋭部隊みたいになってるわ」とたたえていた。