乙武洋匡さん「赤」のドレスコードにアドバイス募る　「メガネは？」「車椅子をデコって」も「ひよりました」

作家の乙武洋匡さんが2026年5月18日、パーティーでの「ドレスコード」をめぐるアドバイスをXで募り、さまざまな反響が寄せられている。

「『赤いもの』が特に思い浮かばなくて、、、」

乙武さんは同日昼過ぎ、「みなさん、相談に乗ってください！！」と切り出し、「こんばん、還暦を迎える方の誕生日パーティーがあるんですけど、ドレスコードが『赤いものを身につける』なんですよね」と説明した。

白い半袖シャツにチェックのベストを着た自身のバストアップ写真を添え、「普段、こんな感じの服装をしてるもので、『赤いもの』が特に思い浮かばなくて、、、」とコメント。「いいアイディアがあったら教えてください！！」と呼びかけた。

乙武さんの呼びかけには、「メガネいかがですか？ 耳に掛けるフレームにさらりと差し色入ると素敵ですよ」「車椅子を赤くデコっていったらどうでしょー」「コナンくんみたいに蝶ネクタイでいいのでは？」など、さまざまなアドバイスが寄せられた。

中には、「これって大喜利しろってことですよね？」といった声も。生成AIを用いた、真っ赤なサンバダンサー風の衣装を身につけた乙武さんや苺の被りものをした乙武さん、赤いモヒカンスタイルの乙武さんなどのコラージュ画像を添えたリプライも相次いだ。