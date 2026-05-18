「バムは井上尚弥を倒せる」元世界5階級王者が太鼓判、世界トップクラスで「あらゆるスキルが備わっている」

プロボクシングの元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン、43）が、「バム」ことスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）の実力に言及し、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）を倒せると明言した。

ロドリゲスは6月13日にWBA世界バンタム級王者に挑戦

米ボクシング専門誌「ザ・リング」（ウェブ版）が2026年5月17日に報じた。

ドネアはフライ級（50.8キロ）からフェザー級（57.1キロ）までの世界5階級を制したフィリピンのレジェンドだ。

井上とはバンタム級の世界王座をかけて2度対戦している。19年11月の初戦は判定負け、22年6月の再戦では2回TKO負けを喫した。

ドネアが高く評価するロドリゲスは、井上よりも2階級下のWBA・WBC・WBO世界スーパーフライ級3団体統一王者だ。プロ戦績は23戦全勝（16KO）で、井上の次戦対戦候補に挙がっている。

6月13日に、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国、29）に挑戦する予定で、王者に勝利すれば年内の井上戦が見えてくる。

ドネアは、井上対ロドリゲス戦を見据えた上で「技術力や、バムの戦い方という点では、彼は間違いなく世界トップクラスであり、井上を倒すことができる」と明言したという。