aikoのライブ中に前席の男性が倒れこむ→「まさかの人物」と判明　ファン安心「無事でよかった」

シンガーソングライターのaikoさんが2026年5月17日にXを更新し、前日16日開催のライブ中に発生したアクシデントについて言及した投稿を受け、「それは私のお父さんです」と明かした。

「お父さんはお尻が攣ったらしいです」

aikoさんは26年3月中旬から6月末にかけて、全国ツアー「Love Like Pop vol.25」を行っている。アクシデントが発生したのは、5月16日に北海道・函館市民会館で開催されたライブだ。

ある一般ユーザーの投稿によれば、前の席の「老紳士」がライブの最中に倒れこんでしまったため、起こしてあげたという。その後も、スタッフは男性の様子を何度も心配しにきたといい、aikoさんもその男性とハグしていたという。

この投稿に対し、aikoさんは17日にリプライを送り、「それは私のお父さんです」と涙マークの絵文字とともに説明。「周りにいたファンの方がすぐに駆け寄ってくださったと後で聞いてお礼が言いたいと思っていました」とし、「本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。

別の投稿では、aikoさんが「心配かけてもてごめんなさい お父さんはお尻が攣ったらしいです」とも説明。「イカ踊りがめっちゃ良い運動だったんだと思います」とコメントしていた。

aikoさんは16日のライブで、函館市の名産イカをテーマにした「イカ踊り」を踊ったとXで明かしており、「21年ぶりに函館でライブが出来て本当に嬉しかったです！合計すると多分30分くらいみんなでイカ踊りを踊ったすごいライブだった笑」とつづっていた。

aikoさんによる父の説明に対し、SNSでは、「攣るくらい楽しかったんだね」「お父様お尻お大事になさってください」「無事でよかったです」「それならよかったです」「ほんとに怪我がなくて良かったです」などの声が寄せられている。