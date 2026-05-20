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【ドジャース】キム・ヘソンをなぜ止めた？　3塁コーチ「判断」を韓国メディア批判

2026.05.20 11:46
スポーツ班

    大リーグのロサンゼルス・ドジャースの3塁コーチの「判断」を巡り、複数の韓国メディアが批判した。

  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）

「ドジャースコーチの判断ミス」

    ドジャースは2026年5月19日（日本時間）、サンディエゴ・パドレスと対戦し、0－1で敗れた。

    試合は、初回にフェルナンド・タティスJr.選手（27）が、ドジャース先発山本由伸投手（27）からソロ本塁打を放ち、パドレスが先制した。

    両先発の好投で、パドレス1点リードのまま進み、結局ドジャースは得点することができずに完封負けを喫した。

    問題のシーンは6回ドジャースの攻撃だ。

    2死走者なしから、キム・ヘソン内野手（27）がライト前ヒットで出塁した。続く大谷翔平選手（31）は、3塁線にボテボテのゴロ。これをキャッチャーがつかんで1塁へ送球した。

    これが大きく逸れ、1塁側フェンスに当たってライト方向へと転がった。キムは3塁を回りかけたが、3塁コーチのディノ・イーベル（60）が制止。2死1、3塁とチャンスは続いたが、ムーキー・ベッツ選手（33）がセカンドフライに打ち取られ、無得点に終わった。

    走者が俊足のキムということもあり、タイミング的に本塁に生還できた可能性が高かっただけに、悔やまれるプレーとなった。

    キムの母国では複数のメディアが、3塁コーチの判断を批判的に報じた。

    韓国メディア「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は「一体なぜキム・ヘソンを止めたのか...ドジャースコーチの判断ミス」とのタイトルで記事化した。

「キム・ヘソン、同点得点可能だったのに...」
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