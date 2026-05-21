「売名行為は高市総理」「浮世離れしていく高市政権」　官邸のカルビー「売名行為」発言に野党議員らも猛反発

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を背景にした中東情勢の悪化により、一部商品のパッケージを白黒化することを決めたカルビーに対し、官邸幹部が「売名行為だろう」と発言したことを報じる朝日新聞の2026年5月20日の記事が大きな批判が集まっている。

「なんでカルビーがお叱りを受けるわけ？」

資材不足のためにパッケージの変更を余儀なくされ、カルビーはむしろ被害者であるという見方が強い。そのため、「今更カルビーが売名行為なんてするかよ」「なんでカルビーがお叱りを受けるわけ？」と違和感を示す声が相次いでいる。

また、現役の国会議員からの批判も少なくない。立憲民主党・小西洋之参院議員はXにて「ひどい言い方だ。ホルムズ危機の実態から目をそらし、売名行為に終始しているのは高市総理ではないか」と投稿。

共産党・山添拓参院議員も「カルビーに限らず、入手困難は現に多くの現場で生じている。官邸は見たくない事実なのかも知れないが、言うに事欠いて「売名」とは。どんどん浮世離れしていく高市政権」とポストした。